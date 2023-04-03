«Печальное зрелище...»: Климова объяснила свой развод с Месхи, которому родила дочь Беллу

Екатерина Климова долго скрывала свое расставание с третьим мужем, Гелой Месхи. Экс-возлюбленный актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» также хранил молчание. Лишь вскользь Екатерина Климова упомянула, что не могла сопровождать мужа в его киноэкспедициях. Дома ее ждали дети. К тому же сама актриса много снимается, играет в театре, ездит с гастролями.

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Однако позже Климова намекнула, что слишком много энергии она тратила вне семьи. Похоже, что мужу не хватало ее внимания. Быть рядом каждую минуту они могли разве что на совместных съемках.

«На работе актриса подтянута, в тонусе, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище», — подметила Климова.

По материалам 7days