Грудь кормящей матери: Ефременкова засветила сочную плоть в бандажном платье с дырами на интересном месте — ахнули все

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова накануне, 2 апреля, отмечала свой день рождения. Звезде реалити-шоу исполнилось 36 лет.

Юлия Ефременкова по этому случаю пригласила на ужин в ресторан своих подруг по «Дому-2» и не только.

Сама молодая мама, правда, на вечеринку прибыла последней, когда все ее гости уже сидели за столом. Появившись в ресторане, Юлия Ефременкова распахнула перед всеми черное пальто, под которым оказалась в откровенном бандажном платье, с дырами в области груди.

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