Асмус накупалась в кипящем котле в Красной Поляне: проказливо скинула банный халатик

Кристина Асмус побывала с командировкой в Красной Поляне, показав, как проходят ее трудовые будни. Актриса из фильма «Текст» плюхнулась в кипящий котел, устроив себе баню под открытым небом. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова проказливо сбросила с тонких плечиков банный халатик, высунувшись из подвесного котла.
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«Вот так выглядит работа, не поверите! И это не эскорт. Короче, недавно у меня была рабочая командировка на Красную Поляну. Здесь живет креативный продюсер, и мы вместе правили и писали сценарий фильма «Он», который мы скоро будем снимать в Сочи», — отметила актриса.
Кристина Асмус в банном халатике. Фото: личный архив
Кристина Асмус поплескалась в котелке. Фото: личный архив