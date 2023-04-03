Асмус накупалась в кипящем котле в Красной Поляне: проказливо скинула банный халатик

Кристина Асмус побывала с командировкой в Красной Поляне, показав, как проходят ее трудовые будни. Актриса из фильма «Текст» плюхнулась в кипящий котел, устроив себе баню под открытым небом. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова проказливо сбросила с тонких плечиков банный халатик, высунувшись из подвесного котла.

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