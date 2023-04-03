«Уехал и говорит, что ему все не нравится»: сбежавшего в Израиль Анатолия Белого поставили в пример

«Честнее всех Белый. Он взял и ушел, уехал. И уже там говорит, что ему все не нравится, пытается себя найти в других местах: в Израиле, Латвии, где все это принимают. Но это ненадолго. Мы нужны только тогда, когда поносим свою страну», - отметила Алена Яковлева.