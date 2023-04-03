«Уехал и говорит, что ему все не нравится»: сбежавшего в Израиль Анатолия Белого поставили в пример

Известная актриса Алена Яковлева осудила поступки своих коллег, уехавших из России. Алена Яковлева фактически поставила в пример Анатолия Белого, сравнив его поведение с демаршем артиста Дмитрия Назарова.
Алена Яковлева считает, что первый поступил более порядочно, сначала ушел из театра, а уже потом позволив себе высказывать свою точку зрения на события, происходящие в мире. Тогда как Назаров озвучивал свое мнение, будучи сотрудником государственного театра.
Алена Яковлева дала понять, что считает - Анатолий Белый поступил благородно.
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Алена Яковлева. Фото: Global Look Press
«Честнее всех Белый. Он взял и ушел, уехал. И уже там говорит, что ему все не нравится, пытается себя найти в других местах: в Израиле, Латвии, где все это принимают. Но это ненадолго. Мы нужны только тогда, когда поносим свою страну», - отметила Алена Яковлева.
По материалам YouTube-шоу «Так сказать».