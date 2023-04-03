«Прекрасный актер. Имеет право на свою точку зрения. Но!»: Алена Яковлева высказалась о демарше переехавшего во Францию Дмитрия Назарова

Известный актер, шеф-повар из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров несколько месяцев назад со скандалом покинул Россию после громких высказываний. Вместе с женой артист, потерявший работу в России, обосновался во Франции, где заблаговременно обзавелся недвижимостью в одном из курортных городов.

Поступок Дмитрия Назарова до сих пор обсуждают его коллеги. Актеры высказывают свою точку зрения. Артистка Алена Яковлева прокомментировала демарш Дмитрия Назарова, давая понять, что он имел на это право, правда, при одном условии.

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