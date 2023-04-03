Беременная жена Прилучного подчеркнула фигуру облегающим комбинезоном: еле на живот натянула

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Вместе с Прилучным будущая мама ходит в спортзал. Там она выполняет посильные нагрузки в виде ходьбы, старается делать 10 тысяч шагов для хорошего самочувствия. Накануне она показала, в какую одежду теперь облачается, когда фигура сильно изменилась.

Брутян теперь носит в спортзале черный комбинезон, который теперь сидит в облипку. Она едва смогла натянуть его на внушительный животик, а проймы под мышками сильно натянулись от напряжения.