Беременная жена Прилучного подчеркнула фигуру облегающим комбинезоном: еле на живот натянула

Звезда театра и кино Зепюр Брутян этой весной впервые станет мамой. Жена Павла Прилучного с удовольствием демонстрирует миру, как теперь выглядит. Слегка отекшая, но с улыбкой, животик уже настолько большой, что в камеру на селфи не помещается — красавица счастлива подарить любимому малыша.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети
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Вместе с Прилучным будущая мама ходит в спортзал. Там она выполняет посильные нагрузки в виде ходьбы, старается делать 10 тысяч шагов для хорошего самочувствия. Накануне она показала, в какую одежду теперь облачается, когда фигура сильно изменилась.
Брутян теперь носит в спортзале черный комбинезон, который теперь сидит в облипку. Она едва смогла натянуть его на внушительный животик, а проймы под мышками сильно натянулись от напряжения.