Мария Шарапова показала сынишку: сидит, играет блондинчик — крохе уже 9 месяцев!

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в прошлом году впервые стала мамой. Она родила сынишку, которого назвала Теодором, от своего гражданского мужа, миллионера Александра Гилкиса, в Майами. Малыш растет не по дням, а по часам, и крохе уже 9 месяцев!
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В Сети Шарапова по такому поводу опубликовала видео с малышом. Теодор растет блондином, он уверенно сидит и играет с забавными носочками, пухлыми пальчиками переставляет ногу, пока мама его снимает на видео.
35-летняя Шарапова признавалась, что материнство — это тяжелый труд. И не стала скрывать, что в первые месяцы ей было невероятно тяжело.