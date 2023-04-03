Мария Шарапова показала сынишку: сидит, играет блондинчик — крохе уже 9 месяцев!

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В Сети Шарапова по такому поводу опубликовала видео с малышом. Теодор растет блондином, он уверенно сидит и играет с забавными носочками, пухлыми пальчиками переставляет ногу, пока мама его снимает на видео.

35-летняя Шарапова признавалась, что материнство — это тяжелый труд. И не стала скрывать, что в первые месяцы ей было невероятно тяжело.