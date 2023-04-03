Знаменитая бабушка Никиты Преснякова раскрыла, как на самом деле внук живет в США

Сбежав из России осенью прошлого года, внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, поселился в США. Он обосновался в Нью-Йорке, стал зарабатывать съемками клипов для местных звезд. К нему переехала жена Алена, и у ребят, кажется, жизнь наладилась — возвращаться пара пока не собирается.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Тем временем звездная бабушка Никиты, солистка группы «Самоцветы» Елена Преснякова, проговорилась о том, как на самом деле живет ее внучек за океаном. Несмотря на бегство парня из стран, их отношения не испортились.
«У него все хорошо: мы перезваниваемся очень часто. Он рассказывает о своей работе. Ему в США очень интересно», — цитирует артистку сайт mk.ru.
Сам Пресняков регулярно ведет соцсети, где иногда показывает свою работу. А вот по аккаунту его молодой супруги можно сделать вывод, что они только и делают, что прожигают жизнь на вечеринках.