Волочкова разомлела от рук брюнета в халатике: сняла с себя все, одеялком прикрылась

Балерина Анастасия Волочкова регулярно рассказывает поклонникам новости о своей личной жизни. Сейчас сердце звезды свободно, но она не исключает, что в скором времени выйдет замуж. Кому именно повезет взять в жены знаменитую танцовщицу, остается загадкой.

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Сама Волочкова в последнее время активно взялась за свое здоровье. Зимой обострилась старая травма бедра, и она регулярно посещала физиолечение, а теперь перешла на общее укрепление тела. В этом ей помогают специалисты, и многие даже приезжают на дом к Анастасии. Сеанс массажа с молодым специалистом балерина показала накануне.