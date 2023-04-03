Отплясывала, только пятки сверкали: Лиза Галкина уделала на танцполе подруг — шаффл от дочки Пугачевой

Девятилетняя дочка Аллы Пугачевой уже обзавелась подругами в Израиле. Девочка живет в новой стране с осени прошлого года, учится здесь и, судя по всему, совершенно не скучает по жизни в России.

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Пугачева в первые выходные апреля устроила в своем израильском особняке дискотеку, созвав подружек дочери. И под зажигательные ритмы Лиза Галкина отплясывала шаффл, только пятки сверкали, и уделала своих гостей. Мама Алла за кадром то и дело заливалась смехом.

А вот братик Лизы, Гарри, был занят своими делами. Он предпочел серфить в Интернете. У мальчика давно появился смартфон, и родители разрешают ему выходить в Сеть.