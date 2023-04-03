Новости шоу-бизнеса: дочь Пригожина пожаловалась на домашнее насилие, Климова встала на защиту Месхи, экс-«ранетка» оказалась на улице

Климова высказалась про Месхи в свете домашнего насилия

Поползли слухи, что актер Гела Месхи поднимал руку на свою бывшую, баскетболистку Анну Соколову. Пару месяцев назад она публиковала в соцсетях снимок окровавленной руки. Друг блондинки Михаил Игнатов в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что якобы это Гела толкнул ее после алкогольных возлияний и ссоры. Но Климова встала на защиту экс-мужа: «Не поверю в это».

Экс-звезда «Ранеток» оказалась на улице

Бывшая участница группы «Ранетки» Лена Третьякова рассказала, что оказалась на улице с грудным ребенком. Ей негде жить. Она эмигрировала в Аргентину, но на этот раз ей не повезло с хозяйкой съемной квартиры. И с грудным ребенком на руках она ушла оттуда. Новое жилье пока не нашла.

Дочь Пригожина пожаловалась на домашнее насилие

Дочь Иосифа Пригожина, Даная, пожаловалась, что пережила домашнее насилие. Девушка встречалась с парнем, который избивал ее. Она не понимала за что. В итоге она ушла от него, а позже его посадили в тюрьму.