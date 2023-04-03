Ничего лишнего: Самбурская разделась, чтобы блеснуть фигурой – челюсть отпадет от такого зрелища!

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская улетела отдыхать. В жаркой стране красавица не позволяет себе лениться и регулярно тренируется, продолжая приобретать тело мечты. Уже сейчас она даст фору любой молоденькой модели, ведь находится в прекрасной форме.

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Чтобы продемонстрировать рельефную фигуру, Самбурская сняла с себя все в ванной и встала перед зеркалом. На ней остался лишь белый комплект, скорее, напоминающий бикини, чем нижнее белье. От такого зрелища челюсть явно отпала у многих фанатов. Самбурской даже начали писать потенциальные бойфренды – хотят подойти к ней в Дубае и познакомиться. Но красотку не так-то просто завоевать.