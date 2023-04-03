До слез: вот что сказал Костомаров в личном сообщении Жулину

Бывший тренер Романа Костомарова, с которым он выиграл Олимпиаду в Турине, Александр Жулин сообщил, как дела у фигуриста. Чемпион действительно идет на поправку. Дело в том, что он начал активно общаться с внешним миром и впервые вышел на связь с экс-наставником.

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Оказалось, что Костомаров отправил аудиосообщение Жулину, в котором поблагодарил за поздравления – только на днях он смог включить свой мобильник и получить сообщения от друзей и близких ко дню рождения, который был у Романа аж 8 февраля. Ведь все это время он находился на грани жизни и смерти. Но сейчас все позади. А сообщение экс-подопечного настолько взволновало Жулина, что он дал волю эмоциям. Он раскрыл содержимое личного послания.