Жена Романа Костомарова пошла на серьезные жертвы ради мужа

Фигурист Роман Костомаров третий месяц в больнице. Из-за пневмонии у него начались страшные осложнение – сепсис, гангрена. Он перенес несколько операций по ампутации конечностей. Все это время рядом с ним находится его жена, 36-летняя Оксана Домнина.

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Как выясняется, Домнина ради мужа пошла на серьезные жертвы. Женщина отказалась от своей привычной жизни и все время и внимание уделяет Костомарову, находясь с ним не просто ежедневно – практически круглосуточно. Это сообщил экс-тренер Костомарова Александр Жулин телеканалу НТВ.

«Все-таки человек, который действительно все знает о Роме, это Оксана Домнина, его супруга. Она находится там практически круглые сутки. Только домой ездит к детям ночевать. А так она проводит в палате круглые сутки», - поведал Жулин.

У Домниной от Костомарова двое малолетних детей – 12-летняя дочка Настя и 7-летний сын Илья. Кто за ними присматривает, пока отец борется за жизнь, а мать ему помогает, - неизвестно.