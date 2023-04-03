Клава Кока подчеркнула корсетом незагорелые полушария: белеют, выглядывают следы от купальника

Певица Клавдия Высокова, наиболее популярная как Клава Кока, устроила примерку свадебных нарядов в одном из салонов Москвы. Звезда в последнее время делает упор на матримониальную тему. Ее понять можно – возраст артистки, по меркам общества, самый подходящий для замужества, да и она, судя по всему, истосковалась по отношениям. Даже песню выпустила, где призывает потенциального жениха: «Возьми меня замуж».

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Платье, которое примерила Кока, она показала в Сети. Это оказалось для нее самым симпатичным, хоть крой для некоторых может показаться простым. Зато подчеркнула фигурка артистки, за счет корсетного кроя выделена линия талии и бюста, вырез на юбке идет до самого бедра. «В таком я скромница», - уверена Кока. Притом что из декольте выглядывает белая, не загорелая плоть – следы от купальника взбудоражили многих фанатов, готовых жениться на певице.