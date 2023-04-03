Волочкова в исподнем засунула руки между ног: неприкрытое бесстыдство

Балерина Анастасия Волочкова очень гордится своей фигурой и формой, в которой пребывает. Она в 47 лет продолжает активно тренироваться, демонстрируя шпагаты и другие элементы танца не только в соцсетях, но и на сцене перед зрительным залом. Более того, регулярно артистка раздевается до нижнего белья или позирует в купальниках, ошеломляя людей своей раскрепощенностью в Интернете.

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На этот раз Волочкова расположилась на диване в одном нижнем белье и засунула руки между ног, прикрывая интимное. От глаз зрителей не ускользнули пикантные детали: откровенное боди подчеркнуло пышные формы в декольте, а халатик сверху едва скрыл оголенные чресла звезды.