Ольга Орлова уложила крохотную дочурку спать вместе с собакой: четвероногая улеглась прямо на малышку

Певица и телеведущая Ольга Орлова – зоозащитница со стажем. У нее дома несколько собак и кошка, которые спят с ней. А с появлением у звезды младенца питомцам позволено запрыгивать и к малышке. За это артистку страшно критикуют хейтеры в Сети. Но она пропускает все осуждения мимо ушей.

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Новое фото Орловой опять изрядно попортило нервы недругам звезды. В кадре – полуторамесячная кроха Ольги Анечка лежит на большой маминой кровати, накрытая пледиком. А сверху на ней – собака Дина, которую знаменитая мама называет нянькой. Четвероногая охраняет девочку и даже спит с ней, чем вызывает у певицы только радость и поощрение.