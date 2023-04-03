Наталья Рудова в купальнике с бездонным вырезом сверкнула интимным: тонюсенькие лямки едва держат пышную красоту

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова не успела охладиться в Москве после жаркого Дубая, как уже снова захотела в отпуск. Только в этот раз, говорит, хочет босяцкий отдых, мол, «сланцы, старые кабрики и много ночей у костра с бро-шками». Что именно она имеет в виду, гадают фолловеры, а вот тайна с фотографией, которую запостила при этом красотка, давно раскрыта.

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Снимок Рудова сделала на фешенебельном курорте, позируя в бассейне с бокалом игристого. Наталья в красном монокини и мини-шортиках игриво выставила язычок в кадр. При этом все зрители обратили внимание на ее бездонное декольте: купальник с вырезом до пупка на тонюсеньких лямочках едва справлялся с пышными прелестями звезды. Кажется, что еще немного и они капитулируют под натиском такой красоты.