«Живот уже прям большой»: раздавшаяся МакSим снова угодила в скандал на концерте в Твери – шаталась и фальшивила (видео)

Певица МакSим совсем недавно оскандалилась на концерте в Сочи, и теперь ситуация повторилась в Твери. Видео со странно ведущей себя артисткой заполнили соцсети. На кадрах – располневшая звезда с округлившимся животом едва стоит на ногах, пошатываясь, при пении не попадает в ноты.

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Люди всерьез обеспокоены здоровьем звезды. И теперь требуют остановить гастроли МакSим, поскольку очень волнуются за любимицу. Тем более, если она на самом деле беременна, то ей нужно вдвойне серьезней отнестись к своему состоянию.

«С ней что-то не так», «По-моему, срочно нужна помощь», «После больницы тоже опухшая была, но сейчас живот уже большой прям», «Остановите ее кто-нибудь», - пишут люди.

В прошлый свой провал, когда она бросила микрофон и ушла со сцены в середине концерта, Макsим ссылалась на давление и головокружение. Деньги зрителям пообещала вернуть за билеты.