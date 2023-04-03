Алла Пугачева залилась скрипучим смехом, увидев танцы Лизы Галкиной с подружками у себя в гостиной

73-летняя Алла Пугачева продолжает активничать в соцсетях. Звезда, переехавшая в Израиль всеми способами демонстрирует, что ей на чужбине хорошо. Глядя на новое видео, которым поделилась артистка, в это легко поверить: сейчас ее развлекают дети.

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Пугачева засняла, как Лиза Галкина с подружками отплясывали под зажигательные ритмы. Дочка Примадонны отбивала ногами шаффл так, что пятки сверкали. Зрелище очень насмешило звездную маму, которая от увиденного то и дело заливалась скрипучим смехом за кадром.

Видео понравилось многим подписчикам Примадонны. В числе первых откомментировал его отец Лизы. Он сейчас на заработках в США, улетел на целый месяц и уже сильно скучает по семье. Он поаплодировал дочке и поставил «класс» в виде смайликов.