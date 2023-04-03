«Оказалось, что беременна»: Диана Гурцкая проговорилась о личном

Имя Ильи Резника навсегда вошло в историю отечественной эстрады. Поэт-песенник создал за свою творческую жизнь множество ярких произведений, которые стали настоящими хитами на все времена. 2 апреля в «Крокус Сити Холле» мэтр пера отметил в кругу друзей свой 85-летний юбилей, и поздравить его собрались десятки звезд.

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У каждого из артистов, исполнивших песни на стихи именинника, своя история сотрудничества с Резником. Диана Гурцкая, например, давно любит и исполняет композицию «9 месяцев». Она для нее пророческая.

«Для меня эта песня стала символической. Когда ее пела, меня спрашивали: «А ты сама случайно не ждешь ребенка?» Я говорила, что нет, а потом через некоторое время действительно оказалось, что беременна», — призналась звезда.

В 2007 году Гурцкая впервые стала мамой. У нее в браке с Петром Кучеренко родился сын Константин.