Наталья Подольская в кремовом платье из шелка отметилась на юбилее Ильи Резника

В первое воскресенье апреля знаменитый поэт собрал всех друзей, коллег и звезд на свой грандиозный юбилей в «Крокус Сити Холле». Мэтру исполнилось 85, поздравить его пришли десятки знаменитостей. Среди приглашенных артистов была пара Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

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Подольская предстала на мероприятии в нежном платье из шелка кремового цвета на тонких бретельках, с массивным цветком на плече. Приталенный силуэт и юбка-трапеция добавили женственности исполнительнице.

Наталья рассказала, что ее муж Владимир Пресняков недавно тоже был юбиляром, ему исполнилось 55 лет. Она очень хотела удивить его в этот день и приготовила сюрприз.