Халатик разъехался: Каролина Севастьянова показала исподнее – пышность так и рвется наружу

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова недолго пробыла в Москве. Когда все дела были сделаны, красотка поспешила вернуться в жаркий Дубай, откуда вскоре вышла на связь.

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Севастьянова поделилась новым селфи из своего номера отеля, на котором засветила исподнее. Гимнастка предстала в черном халатике, разъехавшемся в зоне декольте, и наружу оказались выставлены прелести в черном бюстгальтере. Трендовая тесемка в районе «ложбинки греха» свела с ума добрую половину фанатов – сразила их наповал Севастьянова одним жестом.