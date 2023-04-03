«Никому не завидую, не курю, не пью»: 85-летний Илья Резник раскрыл свой секрет

Советский и российский поэт Илья Резник 2 апреля в «Крокус Сити Холле» отпраздновал свой юбилей. Имениннику исполнилось 85 лет. Поздравляли его десятки звезд первой величины, а также родные, коллеги, друзья.

Среди выступавших с песнями на стихи юбиляра - Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Игорь Николаев, Сосо Павлиашвили, Азиза, Татьяна Буланова, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова. Песни Аллы Пугачевой исполнила певица Жасмин.

Сам виновник торжества в этот вечер был полон сил и оптимизма, пребывал в отличном настроении, впрочем, как и всегда. Илья Рахмиэлевич выглядит значительно моложе своих 85-ти. Он раскрыл, в чем секрет его долголетия.

«Чувствую себя моложе своих лет. Никому не завидую, не пью, не курю. Мы плаваем. Я один километр, жена два», - рассказал поэт.

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