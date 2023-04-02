«Как ты осмелилась прийти в этот проект?!»: Валерия испытала шок во время разоблачения Скунса на шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершился уже восьмой по счету выпуск шоу «Маска», в финале которого разоблачили седьмого участника.
Маску решением жюри снял Скунс. Причем, за его разоблачение высказалась певица Валерия, заявившая, что под Маской прячется ее дочка Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Шена.
Сердце матери не ошиблось. Когда Скунс разоблачился, все увидели дочь певицы Валерии Шену.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Шена - Скунс на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Хоть Валерия и догадывалась, что под Маской Скунса ее дочь, увидеть Шену было для нее неожиданностью. Валерия выразила недоумение по поводу того, как ее наследница решилась на подобный опыт.
«Все-таки это была ты! Ну, какая я была бы мать, если бы тебя не узнала. Но когда некоторые товарищи говорили, что ты куда-то выезжала у них на плечах и что у вас что-то было… Боже, какой кошмар! Что тут несли вообще! Как ты осмелилась прийти в этот проект?» - воскликнула певица Валерия, увидев Шену на сцене.
Певица Валерия. Фото: НТВ