«Как ты осмелилась прийти в этот проект?!»: Валерия испытала шок во время разоблачения Скунса на шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершился уже восьмой по счету выпуск шоу «Маска», в финале которого разоблачили седьмого участника.

Маску решением жюри снял Скунс. Причем, за его разоблачение высказалась певица Валерия, заявившая, что под Маской прячется ее дочка Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Шена.

Сердце матери не ошиблось. Когда Скунс разоблачился, все увидели дочь певицы Валерии Шену.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».