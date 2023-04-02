«Меня просто прибило!»: Филипп Киркоров лишился дара речи, увидев, кто скрывался под Маской Скунса в шоу «Маска»

Больше всех изумился, увидев Шену, Филипп Киркоров. Он заявил, что страна открыла для себя новую звезду.

«Меня просто прибило, я не ожидал! Ты такая артистка. Твой каждый выход – это шедевр просто был. Шена, дорогая, ты невероятно талантливая девочка. Я благодарен этому проекту, что стране открылась еще одна очень яркая личность, звезда!» - высказался Филипп Киркоров.