«Меня просто прибило!»: Филипп Киркоров лишился дара речи, увидев, кто скрывался под Маской Скунса в шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершился восьмой выпуск шоу «Маска», в финале которого судьи решили разоблачить Скунса.
В номинацию вместе со Скунсом попали Горностай и Гусеница. Гусеницу спасли зрители, Горностая - члены жюри. В пользу разоблачения Скунса высказалась певица Валерия, уверенная, что под Маской - ее дочка, певица и продюсер Шена, Анна Шульгина. Валерия не ошиблась. Когда Скунс снял Маску, все увидели фирменную улыбку Шены.
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Певица Шена - Скунс на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Больше всех изумился, увидев Шену, Филипп Киркоров. Он заявил, что страна открыла для себя новую звезду.
«Меня просто прибило, я не ожидал! Ты такая артистка. Твой каждый выход – это шедевр просто был. Шена, дорогая, ты невероятно талантливая девочка. Я благодарен этому проекту, что стране открылась еще одна очень яркая личность, звезда!» - высказался Филипп Киркоров.