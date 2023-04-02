«После свадьбы у меня будет двойная фамилия»: Татьяна Буланова покрасовалась на публике в белом платье – красавица-невеста

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press

Певица Татьяна Буланова сделала публичное заявление о своих планах.

54-летняя певица Татьяна Буланова в это воскресенье, 2 апреля, отметилась на публике. Вокалистка посетила юбилейный концерт поэта-песенника Ильи Резника, который состоялся в столичном Крокус Сити Холле.

В свет Татьяна Буланова вышла в белом платье, как бы намекая на свой статус невесты. Певица помолвлена и готовится к свадьбе со своим избранником, бывшим теннисистом, а ныне бизнесменом Валерием Рудневым.

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Татьяна Буланова в белом платье. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«После свадьбы у меня будет двойная фамилия», - поделилась Татьяна Буланова.

Перспектива менять все документы, призналась Татьяна Буланова, ее не пугает.

Напомним, будущий муж Татьяны Булановой моложе нее на девятнадцать лет. Разница в возрасте совершенно не мешает влюбленным быть счастливыми.

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