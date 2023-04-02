«После свадьбы у меня будет двойная фамилия»: Татьяна Буланова покрасовалась на публике в белом платье – красавица-невеста

54-летняя певица Татьяна Буланова в это воскресенье, 2 апреля, отметилась на публике. Вокалистка посетила юбилейный концерт поэта-песенника Ильи Резника, который состоялся в столичном Крокус Сити Холле.

В свет Татьяна Буланова вышла в белом платье, как бы намекая на свой статус невесты. Певица помолвлена и готовится к свадьбе со своим избранником, бывшим теннисистом, а ныне бизнесменом Валерием Рудневым.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».