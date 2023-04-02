Роскошная россыпь по плечам: Алла Пугачева засняла красавицу-дочку Лизу с распущенными волосами – кукольная девочка

То, что младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина растет красавицей, факт неоспоримый. Поклонники признаются, что они без ума от хорошенькой Лизы, которая, помимо очаровательной внешности, имеет массу талантов.

В частности, Лиза Галкина потрясающе красиво танцует. В этом все смогли еще раз убедиться, посмотрев видео, которым Алла Борисовна поделилась в микроблоге.

Лиза Галкина в кадре танцует в просторной гостиной. Облаченная во все белое, Лиза Галкина распустила свои роскошные волосы цвета льна и делает красивые танцевальные па.

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