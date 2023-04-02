Роскошная россыпь по плечам: Алла Пугачева засняла красавицу-дочку Лизу с распущенными волосами – кукольная девочка

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Алла Пугачева засняла, как ее дочка Лиза Галкина танцует.

То, что младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина растет красавицей, факт неоспоримый. Поклонники признаются, что они без ума от хорошенькой Лизы, которая, помимо очаровательной внешности, имеет массу талантов.

В частности, Лиза Галкина потрясающе красиво танцует. В этом все смогли еще раз убедиться, посмотрев видео, которым Алла Борисовна поделилась в микроблоге.

Лиза Галкина в кадре танцует в просторной гостиной. Облаченная во все белое, Лиза Галкина распустила свои роскошные волосы цвета льна и делает красивые танцевальные па.

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«Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а!» - подписала кадры Алла Пугачева.

На видео Лиза Галкина демонстрирует свои роскошные волосы, которые у нее уже ниже пояса.

Лиза Галкина. Фото: соцсети

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