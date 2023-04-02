«Я почувствовала, что там Шена. Но подсказки не сходятся»: певица Валерия «услышала» свою дочь на шоу «Маска»

В это воскресенье, 2 апреля, на НТВ вышел в эфир восьмой по счету выпуск шоу «Маска». Открывал его участник под Маской Скунса.

Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров признался, что впечатлен выступлением Скунса.

«Горжусь тем, что спас вас, Скунс, однажды», - обратился Филипп Киркоров к участнице шоу. «Не напоминайте, мне до сих пор больно», - ответил Скунс.

Певица Валерия заявила, что ей показалось, что в Скунсе ее дочка, певица Шена.

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