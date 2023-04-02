«Я почувствовала, что там Шена. Но подсказки не сходятся»: певица Валерия «услышала» свою дочь на шоу «Маска»

Певица Валерия

Певица Валерия. Фото: НТВ

Судья самого засекреченного проекта телеканала НТВ певица Валерия считает, что ее наследница под Маской Скунса. Остальные члены жюри с ней не согласны.

В это воскресенье, 2 апреля, на НТВ вышел в эфир восьмой по счету выпуск шоу «Маска». Открывал его участник под Маской Скунса.

Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров признался, что впечатлен выступлением Скунса.

«Горжусь тем, что спас вас, Скунс, однажды», - обратился Филипп Киркоров к участнице шоу.

«Не напоминайте, мне до сих пор больно», - ответил Скунс.

Певица Валерия заявила, что ей показалось, что в Скунсе ее дочка, певица Шена.

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Скунс на шоу «Маска». Фото: НТВ

«Я сегодня почувствовала, что там певица Шена, моя дочь. Но некоторые подсказки не сходятся», - высказалась певица Валерия.

Остальные члены жюри с ней не согласились. Филипп Киркоров услышал под Маской Скунса Клаву Коку, Регина Тодоренко - Агату Муцениеце, а Алексей Воробьев - Ольгу Серябкину.

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