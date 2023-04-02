Роскошная женщина: певица Жасмин подчеркнула пышные бедра и обнажила плечи в лавандовом платье с декольте

Певица Жасмин

Певица Жасмин. Фото: Global Look Press

Певица Жасмин отметилась на юбилейном концерте Ильи Резника.

В это воскресенье, 2 апреля, в Крокус Сити Холле состоялся юбилейный вечер именитого поэта-песенника Ильи Резника. Четвертого апреля маэстро исполнится 85 лет.

В числе звезд, отметившихся на этом мероприятии, была певица Жасмин. Для выхода в свет вокалистка выбрала шикарное платье лавандового оттенка. с высоким разрезом и декольте. Наряд подчеркнул пышные формы Жасмин - округлые бедра, красивую грудь и покатые плечи.

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Певица Жасмин. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«С Ильей Резником мы познакомились еще, когда у меня был первый «сольник» в концертном зале «Россия». Илья Рахмиэлевич, конечно, уникальный человек. Если, допустим, он находится в компании, то о каждом человеке в компании он может сочинить стихотворение. И каждое попадает прямо в точку», - поделилась певица Жасмин.

Кроме этого звезда вспомнила о своем участии в шоу «Маска». Жасмин выступала в костюме Пиковой Дамы и была разоблачена некоторое время назад.

«Шоу «Маска» останется в моей памяти на долгие годы, как интересный эксперимент. Обязательно оставлю какие-то песни в арсенале и буду исполнять их на концертах», - пообещала Жасмин.

Помимо Жасмин, Илью Резника пришли поздравить певец Александр Панайотов, певица Азиза, которая недавно анонсировала свой уход со сцены, в пользу занятий целительством.

Александр Панайотов. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Певица Азиза. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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