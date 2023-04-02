Роскошная женщина: певица Жасмин подчеркнула пышные бедра и обнажила плечи в лавандовом платье с декольте

«С Ильей Резником мы познакомились еще, когда у меня был первый «сольник» в концертном зале «Россия». Илья Рахмиэлевич, конечно, уникальный человек. Если, допустим, он находится в компании, то о каждом человеке в компании он может сочинить стихотворение. И каждое попадает прямо в точку», - поделилась певица Жасмин.

Кроме этого звезда вспомнила о своем участии в шоу «Маска». Жасмин выступала в костюме Пиковой Дамы и была разоблачена некоторое время назад.

«Шоу «Маска» останется в моей памяти на долгие годы, как интересный эксперимент. Обязательно оставлю какие-то песни в арсенале и буду исполнять их на концертах», - пообещала Жасмин.

Помимо Жасмин, Илью Резника пришли поздравить певец Александр Панайотов, певица Азиза, которая недавно анонсировала свой уход со сцены, в пользу занятий целительством.