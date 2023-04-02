Королева танцпола: облачившаяся в белый наряд Лиза Галкина исполнила зажигательный танец – красивое видео от Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева в это воскресенье, 2 апреля, судя по всему, принимала гостей в своем особняке в Израиле.
Компания отлично повеселилась, в результате в микроблоге Аллы Пугачевой появилось видео, на котором Примадонна запечатлела, как лихо танцуют ее гости вместе с Гарри и Лизой.
Лиза Галкина в белом лонгсливе и широких джинсах затмила всех. Младшая дочка Аллы Пугачевой красиво двигалась под музыку в просторной гостиной.
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Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина красиво танцует. Фото: соцсети
«Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а!», - подписала кадры Аллы Пугачева.
Поклонники признались, что очарованы Лизой Галкиной и тем, как она красиво двигается под музыку.