«Устала даже прическа»: лохматый и поседевший Максим Галкин* напугал фанатов

Известный шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге снимком, на котором запечатлелся в странном образе - лохматым и с поседевшими волосами.

В кадре пародист Максим Галкин* предстал у телефонной будки, которую, вероятно, обнаружил во время гастролей в каком-то поселке. Фото, скорее всего, архивное. Потому что Максим Галкин* сейчас находится на гастролях в Америке.

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