«Устала даже прическа»: лохматый и поседевший Максим Галкин* напугал фанатов

Известный шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге снимком, на котором запечатлелся в странном образе - лохматым и с поседевшими волосами.
В кадре пародист Максим Галкин* предстал у телефонной будки, которую, вероятно, обнаружил во время гастролей в каком-то поселке. Фото, скорее всего, архивное. Потому что Максим Галкин* сейчас находится на гастролях в Америке.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поседевший Максим Галкин*. Фото: соцсети
Подписчики Максима Галкина* признались, что очень удивлены его внешним видом.
«Когда от мирового турне устала даже прическа», «Смог переждать двух человек у автомата?», «Ну, суперский причесон», - обсудили в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.