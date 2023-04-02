Волочкова в свадебном боди с кружевом подняла округлости груди: упруго стянула мякоть

Публика на страничке Анастасии Волочковой в микроблоге очень привередливая. Бывшую приму-балерину Большого театра не раз критиковали за чересчур откровенные наряды. Однако свежее домашнее фото экс-возлюбленной бизнесмена Сулеймана Керимова пришлось поклонникам балерины по вкусу.
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Анастасия Волочкова уселась на диван в своей просторной роскошно обставленной гостиной, позировав в шелковом пеньюаре. Халатик балерина накинула поверх свадебного боди с кружевом, утянув округлости груди.
Анастасия Волочкова в боди с кружевом. Фото: личный архив
«Ну вот! Совсем другое дело... Вкусненькая», «Ого! Так женственно и элегантно», «Всегда бы так!», «Искушенная леди», «Белый лебедь! Очаровательная и грациозная», «Что за императрица», - пишут фолловеры.