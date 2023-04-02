Ани Лорак на пляже любовно огладила крепкие плечи смуглого красавца: страсти кипят

Ани Лорак после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу строила отношения с саунд-продюсером одного известного лейбла. Однако до свадьбы их роман так и не дошел. Теперь певицу видят в компании брутального мачо. Смуглый красавец, похоже, сумел добиться от поп-дивы взаимности.
В своем микроблоге Ани Лорак поделилась пляжным фото, на котором любовно оглаживала крепкие плечи возлюбленного, демонстрируя неподдельные чувства.
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Ани Лорак со своим любимым. Фото: соцсети
Интересно, как отнеслась к новому возлюбленному Ани Лорак дочка певицы София. Девочка часто видится с отцом. У них прекрасные отношения.