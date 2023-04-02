Мамин модник: Аня Левченко нарядила подросшего сына в белую рубашку, голубые брючки и жилетку – настоящий жених

Маленькому сыну экс-участников «Дома-2» Анны Левченко и Валеры Блюменкранца Давиду первого апреля исполнилось два годика.

По такому случаю Аня Левченко сняла большой дом за городом и устроила праздник для сына и своей семьи.

В микроблоге Аня Левченко поделилась кадрами, на которых показала подросшего Давида. Счастливый малыш с удовольствием бегал по просторному загородному особняку и радовался сюрпризам, которые для него приготовила мама.

Аня Левченко по случаю дня рождения Давида нарядила сына в стильный наряд. Давид предстал в белой рубашке, голубых брючках и жилетке. Настоящий жених!

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