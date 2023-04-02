Мамин модник: Аня Левченко нарядила подросшего сына в белую рубашку, голубые брючки и жилетку – настоящий жених

Маленькому сыну экс-участников «Дома-2» Анны Левченко и Валеры Блюменкранца Давиду первого апреля исполнилось два годика.
По такому случаю Аня Левченко сняла большой дом за городом и устроила праздник для сына и своей семьи.
В микроблоге Аня Левченко поделилась кадрами, на которых показала подросшего Давида. Счастливый малыш с удовольствием бегал по просторному загородному особняку и радовался сюрпризам, которые для него приготовила мама.
Аня Левченко по случаю дня рождения Давида нарядила сына в стильный наряд. Давид предстал в белой рубашке, голубых брючках и жилетке. Настоящий жених!
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«2 года назад был самый счастливый день в моей жизни. Сейчас я стараюсь делать тебя счастливым каждый день и буду стараться еще больше. С днем рождения, сыночек! Будь здоровенький. Этот день мы провели с семьей в большом доме. Прекрасное место для отдыха и праздников», - написала в микроблоге Аня Левченко.
Сын Ани Левченко и Валеры Блюменкранца. Фото: соцсети