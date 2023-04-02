Галкин* и Пугачева намерены сбежать из Израиля? Шоумен анонсировал свои выступления в Прибалтике

Судя по всему, певица Алла Пугачева и ее муж, пародист Максим Галкин*, предстоящим летом вновь покинут Израиль и поселятся в Юрмале, где провели и прошлый сезон.

В Израиле уже наступила жара, летом там будет просто невыносимо. И Алла Борисовна с семейством совсем скоро переселится туда, где более комфортно.

Шоумен Максим Галкин* уже подсуетился. Он нашел работу на лето в Прибалтике, чтобы далеко не уезжать от семьи.

В микроблоге Максим Галкин* уже анонсировал продажу билетов на свои концерты, которые пройдут в Латвии в первой половине августа. Шоумен выступит в Юрмале, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне и других городах.

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