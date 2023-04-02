Как две капли: дочь Кончаловского с новой стрижкой стала копией своего отца (фото)

21-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — Мария — как творческая личность частенько экспериментирует с внешностью. Теперь же девушку стало не узнать.
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Михалкова-Кончаловская состригла свои ярко-красные кудри, став в точности как отец в молодости.
На сходство обратила внимание, в том числе и сама Толкалина. Артистка опубликовала архивные фото режиссера, отметив, что гены — вещь упрямая.
«Кое-что...кровь — не водица», — написала артистка.
Дочь Кончаловского стала в точности как отец в молодости. Фото: соцсети
Напомним, 21-летняя Мария Михалкова-Кончаловская учится на факультете графического дизайна Московского художественно-промышленного института.
Дочь знаменитых родителей с детства увлекается рисованием. В июне 2022 года Мария открыла в Москве свою первую художественную выставку.
Уже два года Михалкова-Кончаловская замужем. Ее избранником стал бизнесмен Никита Кузьмин, который старше ее на 10 лет.