«Тебе повезло со мной, моя девочка»: Оля Рапунцель показала, какой стала ее подросшая дочка Василиса – малышке уже пять

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель накануне, первого апреля, отмечала день рождения старшей дочери Василисы. Ей исполнилось пять лет. Малышка родилась в то время, когда ее мама и папа были действующими участниками телестройки. Ольга Рапунцель рожала дочку в прямом эфире, за процессом наблюдали десятки тысяч фанатов проекта.
Поздравляя Василису с днем рождения, Ольга Рапунцель заявила, что дочь - ее Вселенная.
«С тебя началась моя жизнь в роли мамы, спасибо тебе, что ты выбрала меня своей мамой. Я очень постараюсь, родная моя доченька, дать тебе, все, что смогу, а твое детство ты будешь всегда с улыбкой вспоминать и ты будешь знать, каким бывает счастье. Знай, милая, я тебя очень сильно люблю», - отметила Ольга Рапунцель.
Дочь Ольги Рапунцель Василиса. Фото: соцсети
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Ольга Рапунцель поделилась снимком дочери, показав, как та быстро взрослеет и меняется внешне. Ольга Рапунцель в поздравлении еще и заявила, что Василисе повезло с мамой.
«Тебе уже повезло со мной, моя девочка, будь всегда сильной и точка, и верь только в самое лучшее», - призвала Василису Ольга Рапунцель.