«Тебе повезло со мной, моя девочка»: Оля Рапунцель показала, какой стала ее подросшая дочка Василиса – малышке уже пять

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель накануне, первого апреля, отмечала день рождения старшей дочери Василисы. Ей исполнилось пять лет. Малышка родилась в то время, когда ее мама и папа были действующими участниками телестройки. Ольга Рапунцель рожала дочку в прямом эфире, за процессом наблюдали десятки тысяч фанатов проекта.

Поздравляя Василису с днем рождения, Ольга Рапунцель заявила, что дочь - ее Вселенная.