Сергей Лазарев о переезде в Азию: «Чтобы покорять Китай, там надо жить»

Многие российские звезды с началом известных событий переехали за границу. Певец Сергей Лазарев оказался не из их числа.

Главный хитмейкер страны, напротив, с головой ушел в работу; с новым концертным шоу «Я не боюсь» артист посетил уже 40 городов, а впереди, говорит, еще больше.

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В недавнем интервью у Лазарева спросили, рассматривает ли он эмиграцию. Например, в Китай, где очень любят русских. Артист ответил не раздумывая.

По его мнению, чтобы иностранный зритель проникся творчеством, нужно быть не только у него на слуху, но и на виду. В противном случае любовь публики не завоевать.