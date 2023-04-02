Леша Купин и Майя Донцова из «Дома-2» намекнули на воссоединение в Дубае

Леша Купин и Майя Донцова

Леша Купин и Майя Донцова. Фото: соцсети

Экс-участники проекта Леша Купин и Майя Донцова поделились совместным вдохновляющим фото.

Бывшие участники «Дома-2» и экс-супруги Леша Купин и Майя Донцова намекнули поклонникам на свое воссоединение. 

В микроблоге Майя Донцова поделилась снимком, на котором предстала в объятиях бывшего мужа в Дубае.

«Как есть», - подписала кадр Майя Донцова.

Леша Купин тут же отреагировал на снимок.

«Обнял», - написал он в комментариях, сопроводив его смайликом в виде сердечка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Поклонники экс-участников реалити-шоу тут же принялись радоваться, решив, что таким образов им сообщили о воссоединении. Но некоторые обратили внимание, что пост от первого апреля вполне может оказаться шуткой.

«Да, да, да! Ураааа! Я чувствовала. Я знала. Я вас безумно люблю, берегите друг друга», «В календарь посмотрите», «Я понимаю, что это 1 апреля. Но вы были классной парой. Вам верили и надеялись, что вы будете вместе всю жизнь. Очень жаль», - высказались в Сети.

Напомним, не так давно стало известно, что Купин и Донцова расстались из-за измены Алексея. Об этом нечаянно проболтался Иосиф Оганесян.

Читайте также