Леша Купин и Майя Донцова из «Дома-2» намекнули на воссоединение в Дубае

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Поклонники экс-участников реалити-шоу тут же принялись радоваться, решив, что таким образов им сообщили о воссоединении. Но некоторые обратили внимание, что пост от первого апреля вполне может оказаться шуткой.

«Да, да, да! Ураааа! Я чувствовала. Я знала. Я вас безумно люблю, берегите друг друга», «В календарь посмотрите», «Я понимаю, что это 1 апреля. Но вы были классной парой. Вам верили и надеялись, что вы будете вместе всю жизнь. Очень жаль», - высказались в Сети.

Напомним, не так давно стало известно, что Купин и Донцова расстались из-за измены Алексея. Об этом нечаянно проболтался Иосиф Оганесян.