«Сама нежность»: Млодик показала, в какую красоточку превращается ее младшая дочка Клара от Виторгана

Ирина Млодик и Эммануил Виторган, ставшие родителями в зрелом возрасте, не нарадуются на своих дочек-погодок Этель и Клару.
Старшей наследнице пары Этель в феврале исполнилось пять лет, младшей Кларочке в августе будет 4 года. Обе малышки - прехорошенькие. В микроблоге Ирина Млодик периодически показывает очаровательных малышек, чтобы порадовать своих поклонников.
На этот раз Ирина Млодик засняла младшую дочку Клару, вероятно, после принятия ванной. Девочка позирует в белом махровом халате, которые обычно надевают после водных процедур.
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Младшая дочь Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Клара. Фото: соцсети
«Кларочка… Сама нежность!» - подписала кадр Ирина Млодик.
Поклонники тут же отозвались, обратив внимание на то, что Клара растет настоящей красоточкой.
«Красотулечка лапулечка! Дай, бог, счастья деткам, а родителям - здоровья и долгих лет», «Такие детки хорошенькие получились», «Ну, какая лапусечка», - высказались в Сети.