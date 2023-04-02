«Сама нежность»: Млодик показала, в какую красоточку превращается ее младшая дочка Клара от Виторгана

Ирина Млодик и Эммануил Виторган, ставшие родителями в зрелом возрасте, не нарадуются на своих дочек-погодок Этель и Клару.

Старшей наследнице пары Этель в феврале исполнилось пять лет, младшей Кларочке в августе будет 4 года. Обе малышки - прехорошенькие. В микроблоге Ирина Млодик периодически показывает очаровательных малышек, чтобы порадовать своих поклонников.

На этот раз Ирина Млодик засняла младшую дочку Клару, вероятно, после принятия ванной. Девочка позирует в белом махровом халате, которые обычно надевают после водных процедур.

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