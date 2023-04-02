Шортики бесстыдно задрала и к камере развернулась: Каролина Севастьянова эпично раздвинула ноги – какое тело

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова знает, как произвести впечатление на публику.
Она уже давно завоевывает внимание и любовь поклонников не с помощью спортивных достижений, а эксплуатируя свою красоту и чувственность. Каролина Севастьянова часто демонстрирует свою роскошную фигуру, позируя на фото в бикини или откровенных нарядах.
Между тем, Каролина Севастьянова иногда вспоминает, что она все-таки гимнастка, и на фото принимает позы, которые под силу только спортсменкам.
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На этот раз Каролина Севастьянова облачилась в микро-топ и шортики оттенка апельсинов и застыла, наклонившись вниз головой. Ноги она при этом эпично раздвинула, показав шикарный шпагат. К камере Каролина Севастьянова развернулась передом, видно, что шортики у нее задралась. Поклонники уверены, что Севастьянова - та еще шалунья.
Каролина Севастьянова в микро-топе и шортиках. Фото: соцсети