Шортики бесстыдно задрала и к камере развернулась: Каролина Севастьянова эпично раздвинула ноги – какое тело

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова знает, как произвести впечатление на публику.

Она уже давно завоевывает внимание и любовь поклонников не с помощью спортивных достижений, а эксплуатируя свою красоту и чувственность. Каролина Севастьянова часто демонстрирует свою роскошную фигуру, позируя на фото в бикини или откровенных нарядах.

Между тем, Каролина Севастьянова иногда вспоминает, что она все-таки гимнастка, и на фото принимает позы, которые под силу только спортсменкам.

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