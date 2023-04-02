«Я всплакнул, когда слушал»: Жулин получил голосовое сообщение от Костомарова

8 февраля Роману Костомарову исполнилось 46 лет. По понятным причинам обошлось без привычного застолья в кругу близких, но не без пожеланий. Не надеясь на ответ, друзья и знакомые «атаковали» фигуриста поздравительными сообщениями. Полтора месяца спустя Костомаров все же нашел в себе силы ответить.

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Одним из первых оказался Александр Жулин. Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию открывал сообщение от Костомарова трясущимися руками. Услышанное довело его до слез.

«Два дня назад я получаю голосовое сообщение от Костомарова. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный — слабый, да — но абсолютно адекватный.