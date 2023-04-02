Жена тайком приносит: друзья нашли оригинальный способ общения с лежащим в «Коммунарке» Костомаровым

Роман Костомаров почти три месяца находится в «Коммунарке». Все это время навещает фигуриста его супруга, Оксана Домнина. Никто больше, даже мама спортсмена, не посещают клинику. Все невероятно соскучились.

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Тем временем друзья звезды танцев на льду нашли оригинальный способ общения с ним, так как простые разговоры по телефону им пока недоступны. Роман Костомаров одобрил его с первых минут.