Жена тайком приносит: друзья нашли оригинальный способ общения с лежащим в «Коммунарке» Костомаровым

Роман Костомаров почти три месяца находится в «Коммунарке». Все это время навещает фигуриста его супруга, Оксана Домнина. Никто больше, даже мама спортсмена, не посещают клинику. Все невероятно соскучились.
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Тем временем друзья звезды танцев на льду нашли оригинальный способ общения с ним, так как простые разговоры по телефону им пока недоступны. Роман Костомаров одобрил его с первых минут.
«Конечно, с Ромой мы хорошие друзья. И с Оксаной тоже. Общаемся, и, как могу, поддерживаю связь. Мы с друзьями наговариваем на диктофон Ромке сообщения, Оксана приносит наши записи мужу, и Рома прослушивает, улыбается», — поделился Марат Башаров со «СтарХитом».