«Я беременна»: Лиза Полыгалова из «Дома-2» разрыдалась, узнав, что ждет ребенка от Ивана Барзикова

Участница «Дома-2» Елизавета Полыгалова поделилась с подписчиками новостью, которой она сама не очень рада.
Выяснилось, что Лиза Полыгалова ждет ребенка. Звезда телестройки на протяжении последних пары недель чувствует себя не очень хорошо - ее тошнит, есть слабость, недомогание и задержка.
Накануне Лиза Полыгалова сдала кровь на анализ, который по гормону крови определяет, есть беременность или нет.
«Первое апреля сыграл со мной очень серьезную шутку», - поделилась Лиза Полыгалова.
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В это воскресенье, второго апреля, Лиза Полыгалова получила на руки результат анализа. Она будет мамой. Сообщая об этом подписчикам, Лиза Полыгалова расплакалась. Судя по всему, беременность - не совсем то, к чему она сейчас готова.
«Я проснулась, меня тошнит. Первым делом я заглянула в почту, пришли мои анализы. Все подтвердилось, я беременна», - рассказала Лиза Полыгалова.
Драматизм ситуации в том, что Лиза Полыгалова разорвала отношения с Ваней Барзиковым, от которого, скорее всего, и забеременела. Сейчас у Лизы начался новый роман с Ильей Баженовым. Тот дал понять, что чужой ребенок ему не нужен. И Лиза с ним, скорее всего, тоже.