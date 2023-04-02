«Я беременна»: Лиза Полыгалова из «Дома-2» разрыдалась, узнав, что ждет ребенка от Ивана Барзикова

Участница «Дома-2» Елизавета Полыгалова поделилась с подписчиками новостью, которой она сама не очень рада.

Выяснилось, что Лиза Полыгалова ждет ребенка. Звезда телестройки на протяжении последних пары недель чувствует себя не очень хорошо - ее тошнит, есть слабость, недомогание и задержка.

Накануне Лиза Полыгалова сдала кровь на анализ, который по гормону крови определяет, есть беременность или нет.