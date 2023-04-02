«Осталось нарастить челку»: Африкантова меняет имидж после измены Капаклы – какой она теперь стала

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после расставания с мужем Ромой Капаклы из-за его измены решила кардинально сменить имидж.
На днях Марина Африкантова избавилась от наращенной челки и перекрасила волосы. Теперь у нее блонд несколько иного оттенка, чем раньше. Марина Африкантова планирует изменить и прическу. Она думает над тем, чтобы сделать каре.
В телеграм-канале Марина Африкантова показала, как изменился цвет ее волос.
«Как вам мой новый цвет? Это пшеничный блонд. Осталось теперь нарастить челку и отрезать под ровный срез и будет топ», - поделилась Марина Африкантова.
Марина Африкантова и новый цвет ее волос. Фото: соцсети
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Поклонники тут же принялись обсуждать новый цвет волос Марины Африкантовой. Не все согласны с ней по поводу оттенка.
«Мариш, ты шикарна», «Симпатично, но цвет заезженный», «Холодный блонд. Никакой не пшеничный. Я себе делала такое. Давно. Но выводила потом краску 1,5-2 года. Не смывалась, зараза», - высказались в Сети.