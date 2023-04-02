«Осталось нарастить челку»: Африкантова меняет имидж после измены Капаклы – какой она теперь стала

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после расставания с мужем Ромой Капаклы из-за его измены решила кардинально сменить имидж.

На днях Марина Африкантова избавилась от наращенной челки и перекрасила волосы. Теперь у нее блонд несколько иного оттенка, чем раньше. Марина Африкантова планирует изменить и прическу. Она думает над тем, чтобы сделать каре.

В телеграм-канале Марина Африкантова показала, как изменился цвет ее волос.