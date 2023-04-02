«Какие-то двадцать дегенератов»: Саша Черно набросилась на участников «Дома-2» после кражи в супермаркете

Участница «Дома-2» Саша Черно грозно отчитала своих коллег по телестройке, после того, как те вздумали учить ее жизни во время Лобного.
Саша Черно публично обозвала участников «Дома-2» дегенератами. Всех, кроме себя, разумеется.
«Я, как никто другой знаю, что такое хорошо, что такое плохо. И точно не какие-то двадцать дегенератов будут сидеть и меня отчитывать, как мне надо жить, что мне нужно делать. Я весь день на взводе, потому что я абсолютно адекватный человек, поумнее очень многих здесь. Я не говорю, что это суперпрекрасно, но и сжигать меня на этом Лобном костре я тоже не позволю. Я считаю, что многим нужно поучиться у меня тому, чего я в жизни добилась», - публично высказалась Саша Черно в эфире телеканала «Ю».
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Напомним, участники телестройки отчитали Сашу Черно во время Лобного за то, что та украла несколько булочек из супермаркета. Черно заявила, что это произошло случайно, и инцидент уже исчерпан.