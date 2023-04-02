«Какие-то двадцать дегенератов»: Саша Черно набросилась на участников «Дома-2» после кражи в супермаркете

Участница «Дома-2» Саша Черно грозно отчитала своих коллег по телестройке, после того, как те вздумали учить ее жизни во время Лобного.

Саша Черно публично обозвала участников «Дома-2» дегенератами. Всех, кроме себя, разумеется.