Дубовицкая годами молчала о конфликте с Петросяном, а теперь выдала правду — что произошло

Евгений Петросян больше 10 лет выходил на сцену «Аншлага», а потом внезапно покинул шоу. Поползли слухи, что между юмористом и ведущей — Региной Дубовицкой — пробежала черная кошка, а потому и произошла рокировка. Бывшие коллеги никак это не комментировали.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Спустя годы ситуация, наконец, прояснилась; правду выдала сама Дубовицкая.
По словам ведущей, конфликта с Петросяном у нее не было, просто перед юмористом открылись новые горизонты — это и стало причиной его ухода из «Аншлага».
«Мы не ссорились. Просто у него появилась своя программа, которую он стал делать. А я продолжила делать свою программу. Мы с ним не враждуем – это все байки», — цитирует теледиву «МК».