Дубовицкая годами молчала о конфликте с Петросяном, а теперь выдала правду — что произошло

Евгений Петросян больше 10 лет выходил на сцену «Аншлага», а потом внезапно покинул шоу. Поползли слухи, что между юмористом и ведущей — Региной Дубовицкой — пробежала черная кошка, а потому и произошла рокировка. Бывшие коллеги никак это не комментировали.

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Спустя годы ситуация, наконец, прояснилась; правду выдала сама Дубовицкая.

По словам ведущей, конфликта с Петросяном у нее не было, просто перед юмористом открылись новые горизонты — это и стало причиной его ухода из «Аншлага».