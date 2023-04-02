Винокур хлестко подшутил над Дубовицкой: «Ему это доставляет большое удовольствие»

Неизменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая 1 апреля регулярно попадается на удочку Владимира Винокура. Пародист в одной манере разыгрывает телевизионную маму, а та каждый раз ведется. Теледива смеется и вместе с тем недоумевает: как каждый год коллеге удается ее обхитрить.

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В своих розыгрышах, признается Дубовицкая, Винокур неизменен: артист эстрады использует свой талант. Ведущая давно выучила стиль коллеги, но каждый раз для нее как первый.

«Он любит по телефону разговаривать женскими голосами. И хотя я это знаю, частенько попадаюсь на его удочку, — смеется ведущая «Аншлага». — Это ему доставляет большое удовольствие».

По материалам «МК»