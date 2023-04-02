Счастливая, влюбленная! Фахрийе Эвджен прильнула к Бураку Озчивиту прямо в иномарке

Бурак Озчивит, по слухам, ревнует свою жену Фахрийе Эвджен. И эта страсть у них, похоже, взаимная. Поговаривают, что актриса из турецкого сериала «Альпарслан» не подпускает к мужу поклонниц.

Фахрийе сначала просматривает странички девушек в соцсетях, а уже потом дает свое разрешение на то, чтобы отобранные ею фанатки могли сфотографироваться с Бураком. Кого попало к актеру из «Великолепного века» не подпускают.

Даже ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не с первого раза сумела уговорить агентов Бурака Озчивита позволить ей сфотографироваться с ним во время одного из визитов в Турцию.

Ходили слухи, что Ксюшу «забраковала» жена актера. И только годы спустя теледива все-таки добилась желаемого, попав на съемки сериала «Основание Осман».

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